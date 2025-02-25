Мурманская область. Арктика (16+)25.02.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области ожидаются местами осадки, ночью 25 февраля порывистый ветер.
25-26 февраля преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +4°, ночью местами до -2-6°.
27 февраля температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 25 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.
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