По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер.

27 февраля температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 26 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от -1 до +4° в течении суток, ночью при прояснениях до -6°. Гололедица, местами сильная.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 9-32 см, на р. Чаваньга - на 57 см.

Толщина льда на 20 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляет 38-70 см.