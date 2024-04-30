Мурманская область. Арктика (16+)30.04.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит ночью от +1 до -4°, в отдельных районах до -9°, днём +3+8°.
1 мая ожидается местами небольшой снег, понижение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 30 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью южный, днём северный слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, в отдельных районах до -9º, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
-Скоро в эфире11:55«Дискотека СССР». Концерт '2022, часть 2 (16+)13:15«Дискотека СССР». Концерт '2022, часть 3 (16+)14:25Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД