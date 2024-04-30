По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит ночью от +1 до -4°, в отдельных районах до -9°, днём +3+8°.

1 мая ожидается местами небольшой снег, понижение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 30 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью южный, днём северный слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, в отдельных районах до -9º, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.