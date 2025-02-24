Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная.
Сегодня, 24 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.
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