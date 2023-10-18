По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега, снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 октября очередной глубокий активный циклон сместится с юга России на Республику Коми и далее на юго-восток Баренцева моря. Наш регион будет находиться под влиянием западной части этого циклона: ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица.

Сегодня, 18 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

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В течение прошедшего периода водность на большинстве рек Кольского полуострова начала вновь повышаться. В период 13-15 октября, после выпавших осадков, подъём уровней воды за сутки составлял 1-17 см, на р. Поной – до 23 см в сутки. В целом за неделю уровни воды повысились на 1-36 см, на реках Лотта и Акким понизились на 3-5 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 20-47 см, на реках Поной, Варзуга и Умба – на 66-92 см.

В связи с отрицательными температурами воздуха в ночные часы 11-15 октября на реках Туманная, Поной и Ловозере сохранялись временные ледовые явления в виде заберегов.

За неделю температура воды на реках, озёрах и водохранилищах понизилась на 0,5-2,5°C и 17 октября была равна на реках 1-4°, на горных реках около 2,0°C, на Ловозере – 0,4°C, на остальных озёрах и водохранилищах 3,4-8,2°C.