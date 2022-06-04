По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами сильный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 4 июня, в отдельных районах возможны грозы.

4 и 5 июня преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.

6 июня ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Днём возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

4-6 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.