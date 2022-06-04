Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами сильный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 4 июня, в отдельных районах возможны грозы.
4 и 5 июня преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.
6 июня ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 4 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Днём возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
4-6 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.
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Д.О. Вернер
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Юрка
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VitamiN
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