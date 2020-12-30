Мурманская область. Арктика (16+)30.12.20 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного атлантического циклона, охватывающего Норвежское море и Западную Европу. По Мурманской области ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9° при прояснениях -14-19°.
Сегодня, 30 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, позёмок. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19°. Гололедица.
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