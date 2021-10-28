По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 28 октября наш регион будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до-8-13°, при прояснениях до -14-18°.

Днём 28 октября, а также 29-30 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, 29-30 октября мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха: днём 28 октября до -1-5°, 29-30 октября до положительных значений. На дорогах гололедица.

Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -1-6°. Местами гололедица.