Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, днём 27 января и в течение суток 28 января погоду нашего региона будет определять очередной атлантический циклон, смещающийся на запад Баренцева моря. По Мурманской области 28 января ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами порывистый ветер, метель, постепенное повышение температура воздуха в дневные часы до 0 -5°.
Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, на севере местами сильный, поземок. Температура воздуха -2-7°, ночью и утром местами -10-15°. Гололедица.
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