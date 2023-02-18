По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 18-19 февраля по Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -4-9° при прояснениях -10-15°, днём 18 февраля -2-8°.

20 февраля ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днём -1-6º, местами до -11°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

17 февраля в период 5-9 часов на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 10-13 часов 18 февраля.