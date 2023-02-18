Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 18-19 февраля по Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -4-9° при прояснениях -10-15°, днём 18 февраля -2-8°.
20 февраля ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
Сегодня, 18 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днём -1-6º, местами до -11°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
17 февраля в период 5-9 часов на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 10-13 часов 18 февраля.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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