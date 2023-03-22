По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, температура воздуха ночью -10-15° при прояснениях -15-20°, 23 марта до -22-27°, днём -2-8°.

Сегодня, 22 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -20-24°, днём -3-8°. Гололедица.