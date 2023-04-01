По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, днём 1 апреля и ночью 2 апреля местами сильный порывистый ветер, метель. Ночью ожидается морозная погода, днем температура воздуха от +1 до -4°.

3 апреля наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём от +2 до -3°.

Сегодня, 1 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём западный, северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -20°, днём от +1 до -4°. Гололедица.