По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, активный и глубокий обширный циклон, смещающийся с севера Баренцева моря в Карское море, будет медленно заполняться и смещаться в район Обской Губы. В нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах снег, понижение температуры воздуха. На дорогах гололедица.

Сегодня, 23 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -3 до +2°. Гололедица.