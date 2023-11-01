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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.

2 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°. Гололедица.

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В течение прошедшей недели водность на большинстве рек понижалась с интенсивностью 1-6 см в сутки. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 6-31 см, на реках Ура, Печа, Кица, Поной (Краснощелье) и Ёна – на 37-84 см, на р. Умба — меньше на 14 см.

Ледовые явления, в виде заберегов, шугохода отмечаются на большинстве рек. На реках Лотта, Кица, Туманная, Поной (Краснощелье), Ена, а также на Ловозере и Пулозере установился ледостав с полыньями, на р.Тумча отмечается полный ледостав. На Верхне-Туломском водохранилище, Умбозере появились забереги.

Выход на лед чрезвычайно опасен!

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