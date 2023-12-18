Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия активного циклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, наиболее интенсивный на юге области. 18 декабря ожидается местами снег, дальнейшее повышение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 18 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -16°, днём -2-7°. Гололедица.
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Последние комментарии
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