По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия активного циклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, наиболее интенсивный на юге области. 18 декабря ожидается местами снег, дальнейшее повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 18 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -16°, днём -2-7°. Гололедица.