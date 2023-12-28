По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит 28 декабря -6-11°, при прояснениях -15-20°, 29 декабря -9-14° при местами -17-22°.

30 декабря ночью ожидается холодная погода, днём температура воздуха -8-13° местами до -18°.

Сегодня, 28 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха -6-11° при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.