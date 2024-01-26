По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 января циклон с центром вблизи побережья Мурмана постепенно заполнится и Кольский полуостров окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт, в основном, небольшой снег, температура воздуха понизится до -3-8° при прояснениях до -12-17°.

Ночью 27 января ожидается морозная погода, преобладающая температура воздуха составит -9-14° местами -15-20°. Днём 27 января ожидается увеличение количества облачности, усиление южного ветра, температура воздуха -5-10°.

Сегодня, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.