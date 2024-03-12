По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 марта погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона, смещающегося в Карское море. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха в ночные часы -1-6°, днём от -3° до +2°.

13-14 марта наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -6-11°, при прояснениях -13-18°, днём -2 -7°.

15 марта ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 12 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.