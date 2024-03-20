Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в области повышенного атмосферного давления. Погоду нашего региона будет определяет восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии. В этот период сохранится преимущественно облачная погода, временами снег.
Сегодня, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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