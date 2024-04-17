По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Ленинградской области на Архангельскую область и далее в восточном направлении. 17 апреля температура воздуха 5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°.

18 апреля наш регион будет находиться под влиянием антициклона с центром в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, ночью сохранится морозная погода, днём температура воздуха -1-6°.

Сегодня, 17 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный, в Терском районе сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица, местами сильная.