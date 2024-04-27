По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, температура воздуха составит ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°.

28-29 апреля погоду нашего региона будет определять антициклон, смещающийся с Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области 28 апреля ожидаются местами осадки, 29 апреля – без существенных осадков; температура воздуха в ночные часы -1-6°, 29 апреля местами -7-12°, днём 28 апреля от -1 до +4°, 29 апреля +2+7°.

Сегодня, 27 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. Ночью местами гололедица.