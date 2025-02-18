По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере области, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях до -13°, ночью 18 февраля местами -15-20°.

20 февраля погоду нашего региона будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°.

Сегодня, 18 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, днём - на севере сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, местами -15-20°, днём -3-8º, местами до -13º. Гололедица.