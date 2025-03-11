По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 11-13 марта Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области 12 марта и днём 13 марта порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при пояснениях -16-23°, днём -3-8°.

Сегодня, 11 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°. Гололедица.