По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 января ожидается смещение активного циклона с района о. Шпицберген на юго-восток Баренцева моря. 23 января по нашему региону местами пройдёт снег.
24 января, с приближением циклона, по Мурманской области ожидается временами снег, местами сильных порывистый ветер, метель.
Сегодня, 23 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха -3-8°, местами -10-15° в течение суток. Гололедица.
24 января - ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°, местами до -15°. Гололедица.
25 января - ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный, метель. Временами снег. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.