По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-16° при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами до -17°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 28 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица, местами сильная.