По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 мая наш регион будет находиться, в основном, под влиянием западной периферии циклона в Карском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём +1+6°.

6 и 7 мая с Норвежского моря на Баренцево море сместится серия атлантических циклонов. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами мокрый снег, дождь, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-11°, днём +1+6. Местами гололедица.