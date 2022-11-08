По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклона, расположенного на севере Европейской части России, и гребня Арктического антициклона. Под влиянием циклонической деятельности по Мурманской области сохранится достаточно мягкий характер погоды с преобладающей температурой воздуха от 0 до -5 градусов. Лишь в районах, подверженных большему влиянию Арктического гребня, столбики термометров опустятся до -6-11 градусов.

10 ноября Арктический антициклон распространится на большую часть Кольского полуострова, преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.

Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -4 до +1°. Местами гололедица.