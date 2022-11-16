Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, ближайшие дни Кольский полуостров, в большей степени, будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Гренландского моря на Скандинавский полуостров. По периферии антициклона в наш регион будут поступать воздушные массы с районов Баренцево моря, которые в зимний период года теплее, чем континентальные воздушные массы. Поэтому преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от 0 до -5 градусов, в районах, наиболее удаленных от моря до -8-13 градусов.
Сегодня, 16 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -9°. Гололедица.
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