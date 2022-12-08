По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона, смещающегося с районов Балтийского моря на юг Финляндии. В этот период температура воздуха существенно не изменится, ветер отвернёт к восточным румбам, местами ожидаются метели.

Сегодня, 8 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый переменный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.