Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 07:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона, смещающегося с районов Балтийского моря на юг Финляндии. В этот период температура воздуха существенно не изменится, ветер отвернёт к восточным румбам, местами ожидаются метели.
Сегодня, 8 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый переменный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.
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