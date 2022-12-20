По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная часть циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный 22 декабря. Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -17-22°, днём -4-9° в отдельных районах до -15°.

Сегодня, 20 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.