Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная часть циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный 22 декабря. Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -17-22°, днём -4-9° в отдельных районах до -15°.
Сегодня, 20 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Вера Петровна
19.12.22 22:02
А почему должны платить если нет никаких услуг.Сколько нерв потрачено на проблему с водой.Трубы замерзают.Не утеплён чердак. Труба прорвала с горячей водой когда начали размораживать в феврале 2021год
Комментарий к новости:Коммунальная беда в доме на Папанина, 7
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)С 2023 года во всех муниципалитетах Мурманской области будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили рост, курс рубля стал подниматься-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Многодетные семьи, утратившие этот статус, смогут вернуть земельные участки государству и получить денежную компенсацию