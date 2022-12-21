По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная часть циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный 22 декабря.

Сегодня, 21 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6 -11° при прояснениях до -16°, днём -2 -7°. Гололедица.