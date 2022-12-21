Мурманская область. Арктика (16+)21.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная часть циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный 22 декабря.
Сегодня, 21 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6 -11° при прояснениях до -16°, днём -2 -7°. Гололедица.
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