По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, днём на юге сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 ноября наш регион будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой, 22 ноября на востоке области умеренный снег, в отдельных районах туман, изморозь.

23 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 21 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днём на юге сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью юго-западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

22 ноября - ветер северный, северо-западный умеренный, местами позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -15-20°, днём -6-11°, местами до -16°.

23 ноября - ветер северо-западный, западный умеренный, местами позёмок. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°, днём -9-14°, местами -15-20°.