По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях до -25°, днём -5-10°.

Ночью 12 марта ожидается морозная погода. Днём 12 марта погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Центральной Европы на Карелию: по Мурманской области, начиная с южных районов, ожидается снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха -4-9°.

13 марта циклон сместится на Кольский полуостров: ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -2-7°.

Сегодня, 11 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14-19º, при прояснениях до -25º, днём -5-10°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

10 марта в период 3-7 часов на северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 11 марта.