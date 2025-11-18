Проездные билеты на городском сообщении в Мурманской области с 1 января будут доступны только в формате «Единой карты жителя» и «Карты 51»Губернатор призвал предпринимателей принять участие в конкурсе «Сувенир года. Арктика»
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.25 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-20 ноября Кольский полуостров, в основном его северная часть, будет находиться под влиянием частный циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой, 20 ноября на севере области умеренный снег. 20 ноября на севере области местами порывистый ветер, метель.

19 ноября преобладающая температура воздуха составит ночью -9-15°, при прояснениях -17-20°, днём -5-12°, местами до -17°.

20 ноября ожидается повышение температура воздуха в дневные часы до -2-8°.

Сегодня, 18 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, туман. Ветер слабый, на севере области западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём -6-11°, местами до -17°. Гололедица.

19 ноября - ветер юго-западный, западный слабый, местами в порывах до умеренного, поземок. В отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -15-20°, днём -4-9°, местами -10 -15°.

20 ноября - ветер западный, северо-западный умеренный, ночью и утром на севере области местами сильный, метель. Небольшой, на севере области местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -2-7°, местами до -12°.

Предупреждение  

С 16 ноября на севере Баренцева и Гренландского морей отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 12-15 часов 18 ноября.

