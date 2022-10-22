По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова.

Сегодня, 22 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

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На реках северных, северо-восточных и центральных районов Мурманской области возможно появление временных ледовых явлений, в связи с отрицательными ночными температурами воздуха.

Температура воды равна: на реках 0,2-4,6°, на горных реках в среднем 1,5°, на озёрах и водохранилищах – 2,0-7,5°.