По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активного циклона расположенного над центральными и южными районами Баренцева моря. Прохождение циклона будет сопровождаться выпадением значительных осадков, порывистым ветром.

Сегодня, 31 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -2 до +3°. Гололедица.