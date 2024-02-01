По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 февраля погоду Кольского полуострова будет определять очередной активный циклон, смещающийся с Норвежского моря в Баренцево море. В этот период по Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается временами мокрый снег, снег, 1 февраля и ночью 2 февраля в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит 1 февраля от -3 до +3°, 2 февраля от 0 до -7°.

3 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 1 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.