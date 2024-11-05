Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют частные циклоны, смещающиеся с запада Баренцева моря вблизи побережья Мурмана.
В нашем регионе ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, наиболее сильный 4 ноября. На дорогах гололедица.
Сегодня, 5 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днём западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от +1 до -4°. Гололедица.
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