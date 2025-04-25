По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море и в холодной воздушной массе: ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

26 апреля - ветер северо-западный, северный умеренный, на севере области сильный. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -4-9°, днём от -2 до +3°.

Сегодня, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.