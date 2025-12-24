По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 декабря Мурманская область будет находиться, в основном, под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. В этот период ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 24 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха от +2 до -3°, в отдельных районах до -8°. Гололедица.

25 декабря - ветер ночью западный, юго-западный, днём северо-западный, умеренный, местами сильный, поземок. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

26 декабря - ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный, позёмок. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках - забереги.

Толщина льда на 20 декабря на реках, озерах и водохранилищах составляла 20-37 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 9-98 см.