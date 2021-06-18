Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Северного моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 19 июня, преобладающая температура воздуха ночью +6+12°, днём +13+19°.
Сегодня, 18 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +15+20°.
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павел
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Простачок
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