По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Северного моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 19 июня, преобладающая температура воздуха ночью +6+12°, днём +13+19°.

Сегодня, 18 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +15+20°.