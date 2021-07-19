Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 июля ожидается смещение активного циклона с Ботнического залива через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 18 июля +18+23°, 19 июля +13+18°.
Сегодня, 19 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах сильный, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на северо-западе области сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +13+18°.
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