По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, в отдельных районах умеренные осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит от -1 до +4°, ночью в отдельных районах при прояснениях до -5°. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 13 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. Ветер южный умеренный, вечером местами сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

В Мурманске сегодня будет облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +1+3°. Гололедица, местами сильная.

14 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

14 марта в Мурманске - ветер южный, юго-западный сильный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха +1+3° в течение суток. Гололедица.

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 10 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 36-74 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 11-46 см.