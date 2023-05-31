По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая - 1 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря на Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, ночью 1 июня с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 31 мая +9+14°, 1 июня +5+10°.

Сегодня, 31 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, вечером 31 мая на северо-западе области северный сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.