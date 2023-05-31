Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая - 1 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря на Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, ночью 1 июня с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 31 мая +9+14°, 1 июня +5+10°.
Сегодня, 31 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, вечером 31 мая на северо-западе области северный сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.
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Последние комментарии
7
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хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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