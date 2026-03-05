Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
05.03.26 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское и Гренландское моря. Сегодня в нашем регионе ожидается местами снег, температура воздуха днём -3-8°, в отдельных районах до -13°.

6 марта, с приближением циклона с атмосферных фронтов, ожидается сильный порывистый ветер, снег, наиболее обильный днём, местами метель, повышение температура воздуха днём до 0-5°, на востоке области до -10°.

7 марта ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в дневные часы понизится до -3-8°, местами -12-17°.

Сегодня, 5 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём -3-8°, в отдельных районах до -13°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная с прояснениями погода. Днём умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём -5-7°. Гололедица.

6 марта по нашему региону ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, метель. Ночью местами небольшой, на западе умеренный снег, днём снег, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, в отдельных районах -18-23°, днём от 0 до -5°, местами до -10°. Гололедица.

6 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днём сильный, метель. Ночью небольшой, днём сильный снег. Температура воздуха ночью -8-10°, днём -3-5°. Гололедица.

7 марта по Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, южный, умеренный, днём местами сильный, метель. Местами снег, ночью на востоке сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, местами -17-22°, днём -3-8°, в отдельных районах -12-17°. Гололедица.

7 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами небольшой снег. Температура воздуха ночью -7-9°, днём -4-6°. Гололедица.

