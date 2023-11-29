По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России и Западной Европой. В течение суток 29 ноября ожидается временами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° местами до -12°.

30 ноября ожидается ослабление ветра, уменьшение интенсивности осадков, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 29 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный снег, метель. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -2-7°, ночью местами до -12°. Гололедица.