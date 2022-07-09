По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 11 июля.

Днём 9 июля воздух прогреется до +14+19°, 10 июля до +16+21°.

11 июля на большей части территории нашего региона температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 9 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер ночью западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.

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На реках Мурманской области установилась летняя межень, уровни воды продолжают понижаться. Выпадающие осадки приводили к локальным кратковременным повышениям горизонтов, по 3-11 см в сутки. За прошедшие трое суток уровни воды на большинстве рек понизились на 1-7 см, на горных реках – на 1-2 см.

Температура воды на реках и водохранилищах 17-21°, на горных реках 6-7°.