VII Арктический фестиваль «Териберка» представил деловую и культурную программуЗапись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступна
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 11 июля.

Днём 9 июля воздух прогреется до +14+19°, 10 июля до +16+21°.

11 июля на большей части территории нашего региона температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 9 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер ночью западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.

* * *

На реках Мурманской области установилась летняя межень, уровни воды продолжают понижаться. Выпадающие осадки приводили к локальным кратковременным повышениям горизонтов, по 3-11 см в сутки. За прошедшие трое суток уровни воды на большинстве рек понизились на 1-7 см, на горных реках – на 1-2 см.

Температура воды на реках и водохранилищах 17-21°, на горных реках  6-7°.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:00«Приключения Алёнушки и Ерёмы». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную» зарплату, за 3 месяца не изменилось-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,09 рубля, доллар теряет почти 1,88 рубля-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика