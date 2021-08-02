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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности.

Сегодня, 2 августа, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днём на западе области северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +13+18°. 

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Иван
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