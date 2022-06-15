По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. В нашем регионе местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°, на севере области до +7+12°.

16 и 17 июня ожидается смещение активного циклона с районов Прибалтики на Карелию и далее на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°.

Сегодня, 15 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°, на севере области +7+12°.