Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. В нашем регионе местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°, на севере области до +7+12°.
16 и 17 июня ожидается смещение активного циклона с районов Прибалтики на Карелию и далее на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°.
Сегодня, 15 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°, на севере области +7+12°.
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Последние комментарии
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
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