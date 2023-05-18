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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 мая погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Ботнического залива через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, днём с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха +2+7°, местами +8+13° в течение суток.

19-20 мая ожидается смещение циклонов с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря, а Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области в этот период ожидается местами небольшой дождь, ночью 19 мая с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха составит 19 мая ночью от -2 до +3°, днём +11+16°, 20 мая ночью +2+8°, днём +17+22°.

Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +14+19°.

 

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